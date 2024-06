Bandai Namco fa un commento sul prossimo Tales of e causa l'eccitazione generale dei fan della saga

Bandai Namco è una grande compagnia che produce continuamente tanti videogiochi legati a tante IP diverse. Una di queste è Tales of, saga di giochi di ruolo attiva da decenni. È passato però un po' di tempo dal più recente capitolo (Tales of Arise, del 2021) e ancora non sappiamo se e come il franchise proseguirà.

Qualche dettaglio è però spuntato in rete da un utente che ha partecipato a una riunione con gli investitori di Bandai Namco. La fonte afferma di aver chiesto se vi fosse in sviluppo un nuovo gioco di Tales of e se fosse in arrivo in tempo per il 30esimo anniversario della saga, che cade nel giugno 2025.