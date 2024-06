Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, il JRPG in super sconto su Instant Gaming

Terminiamo infine con Kingdom Hearts Integrum Masterpiece , disponibile a 69.53 euro (56.99 euro + IVA) con un ottimo sconto del 30% . Ricordiamo per tutti e tre i prodotti che si tratta della versione Steam del gioco , per cui assicuratevi preventivamente di avere a disposizione l'apposito client dedicato.

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX è disponibile in offerta su Instant Gaming al sensazionale prezzo di soli 36.59 euro (29.99 euro + IVA), permettendoti così di risparmiare quasi 15 euro a confronto dell'originale prezzo suggerito dalla compagnia distributrice. Inoltre, per chi fosse interessato, è altresì disponibile Kingdom Hearts III in combinazione con il DLC Re Mind , al prezzo di soli 45.13 euro (36.99 euro + IVA).

Le caratteristiche della Collection (e non solo)

Nel caso di Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, la Collection comprende ben 6 titoli al suo interno, che vanno a comprendere rispettivamente Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re: Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e infine Kingdom Hearts Re: Coded, con filmati appositamente rimasterizzati in alta definizione per una miglior fruizione da parte del giocatore.

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX

La raccolta viene ulteriormente arricchita dalla presenza degli sfondi migliorati, che restituiscono un comparto tecnico ancor più piacevole da vedere. Il titolo è disponibile rispettivamente in due versioni, giapponese e internazionale, che possono essere scelte a discrezione dell'utente direttamente dal client di Steam.