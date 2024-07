Quante copie ha venduto Armored Core 6? Ecco i dati ufficiali svelati da FromSoftware

Dopo 11 anni di attesa dal precedente capitolo, Armored Core 6: Fires of Rubicon si è rivelato un titolo di qualità, in grado anche di avvicinare tanti nuovi giocatori alla serie action a base di mech. Ed effettivamente i dati di vendita svelati oggi da Bandai Namco e FromSoftware lo dimostrano.

Come possiamo vedere nel post sottostante pubblicato dall'account X ufficiale del gioco, Armored Core 6: Fires of Rubicon ha totalizzato oltre 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. È bene precisare che il profilo giapponese di FromSoftware parla invece di "spedizioni cumulative", il che suggerisce che il dato combini le copie vendute in digitale e quelle fisiche distribuite nei negozi al dettaglio. In ogni caso si tratta di un risultato positivo per quello che in fin dei conti è un action rivolto a un target specifico di pubblico.