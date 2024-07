Epic Games Store svela il gioco gratis dell'1 agosto: pronti a diventare un orso ecologista armato di ascia?

L'Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis che verrà offerto a tutti i giocatori la prossima settimana. A partire dall'1 agosto potrete aggiungere alla vostra raccolta LumbearJack.

Si tratta di un'avventura con puzzle in cui vestiamo i panni di un sornione orso armato di ascia che causerà del panico, ma per una giusta causa. Potrete riscattare il gioco in questione a partire da giovedì prossimo, fino a quello successivo, ovvero l'8 agosto.