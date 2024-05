Armored Core 6 non è la fine della saga, FromSoftware lo conferma

Armored Core 6: Fires of Rubicon ha segnato dopo tanto tempo il ritorno di una saga amata ma di nicchia, che era stata messa in secondo piano di FromSoftware. Cosa accadrà andando in avanti? Possiamo aspettarci nuovi capitoli? Secondo quanto indicato da Hidetaka Miyazaki stesso, presidente di FromSoftware, la compagnia ha assolutamente intenzione di dare un seguito ad Armored Core.

Le informazioni provengono da un'intervista di IGN Japan, che è stata tradotta in inglese da FandomWire. Miyazaki ha parlato dell'importante di Armored Core per FromSoftware, spiegando che la compagnia ha assolutamente desiderio di continuare visto che, dal loro punto di vista, Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato un successo.

Questo però non significa che lo sparatutto sia considerato perfetto da Miyazaki. Il creativo giapponese ha infatti affermato che il gioco è un punto di partenza e che FromSoftware deve costruire su di esso per migliorare il videogioco.