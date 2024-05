MotoGP 24: il mercato piloti e i cambiamenti della nuova edizione

Questo vuol dire la possibilità non solo di portare il proprio alter ego da una squadra all'altra ma di vedere, in base alle prestazioni, vere e proprie realtà parallele rispetto alla stagione attuale con Bagnaia in Honda o Espargarò in Ducati. Questo perché il personaggio del giocatore non è l'unico a ricevere delle offerte: l'intelligenza artificiale che governa questo sistema, infatti, valuta le prestazioni di chi gioca e degli altri piloti per poi offrire a ciascuno una strada diversa per progredire.

MotoGP 2 4 ha da poco fatto il suo debutto e portato con sé una serie di innovazioni tecniche significative, soprattutto per quanto riguarda la fisica della moto e il suo comportamento in pista. Se questo tipo di avanzamenti sono ciò che più o meno ci si aspetta da un videogioco che arriva nei negozi con cadenza annuale, i fan sono rimasti piuttosto sorpresi quando lo sviluppatore Milestone ha annunciato l'introduzione di una funzionalità che da anni è in cima alla lista delle richieste della community: il mercato piloti.

Come funziona il mercato piloti

Dal punto di vista dell'effetto simulativo, il mercato piloti riesce a dare un forte senso di progressione a ogni campagna

All'inizio di ogni nuova campagna su MotoGP 24 potrete scegliere se attivare o meno il mercato piloti per la stagione corrente. Questa scelta aggiungerà alla vostra progressione una serie di sfide aggiuntive per dimostrare il vostro valore e, soprattutto, l'intelligenza artificiale inizierà a prestare molta attenzione non solo alle vostre prestazioni ma a quelle di tutti i piloti. Questo perché se sceglierete di attivare il mercato piloti non sarete gli unici ad avere l'opportunità di cambiare scuderia e ricevere nuove offerte. L'intero roster di centauri della vostra stagione potrebbe ricevere l'invito a cambiare scuderia quando arriva il momento dei test di metà stagione.

Come nella competizione reale, per passare dalla Moto2 alla MotoGP o da un team di medio livello a uno che si gioca il mondiale, bisogna dimostrare di essere dei gran piloti e a questa nuova edizione non mancano le sfide con cui mettervi alla prova. Oltre a un classico sistema a livelli in cui si progredisce con i punti esperienza guadagnati gareggiando, il gioco vi porrà davanti a degli obiettivi con cui forgiare la vostra reputazione da pilota. Questi possono essere semplici e a risoluzione immediata, come arrivare tra i primi 10 di una gara, o complessi e che richiedono quasi metà stagione per essere portati a termine, come diventare la prima guida del proprio team.

Ci saranno molte sfide da completare per arrivare a guidare per il vostro team dei sogni, oppure un'aggiustata ai parametri di inizio di una nuova carriera

La progressione e il raggiungimento di questi obiettivi sono i fattori che più influenzano il sistema del mercato piloti sia tra una categoria e l'altra (come il passaggio da Moto3 a Moto2) sia all'interno della stessa competizione. Se puntate al realismo, infatti, per arrivare a giocarvi il mondiale con un top team dovrete chiudere molto bene la prima stagione in Moto3, progredire e brillare in quella di Moto2, difendervi alla grande nelle posizioni di mezzo della MotoGP e poi puntare al titolo. Milestone, però, ha pensato anche a quei giocatori che non hanno così tanto tempo a disposizione, per questo ha inserito una serie di parametri per regolare al meglio il punto di partenza e il passo di gioco di ciascuna campagna.