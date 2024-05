Senua's Saga: Hellblade 2, Ninja Theory ringrazia i fan per l'accoglienza

"Grazie per aver preso parte con noi a questo nuovo capitolo del viaggio di Senua", si è poi congedato il team al termine del messaggio. Il post è stato pubblicato in questi giorni proprio nelle ore successiva al lancio, e dimostra la soddisfazione generale del team britannico per la conclusione dei lavori e la risposta di critica e pubblico.

"Da tutti noi qui in Ninja Theory, grazie per l'incredibile risposta a Senua's Saga: Hellblade 2. Abbiamo amato ricevere le vostre impressioni e vedere i vostri fantastici scatti dalla modalità fotografica del gioco", si legge nel messaggio, corredato da una bella foto di gruppo scattata all'interno degli studi per il motion capture.

Anche Melina ringrazia

Da parte sua, anche Melina Juergens ha pubblicato un proprio messaggio in cui racconta le sue sensazioni durante il lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 e ringrazia tutti per il supporto espresso in questi anni e in occasione dell'uscita sul mercato.



La Juergens, che interpreta Senua nella serie di Ninja Theory, ha anche ringraziato la crew dedicata agli stunt, i collaboratori e anche i giocatori, gli amici e le famiglie, dimostrando come il supporto sia stato importante in un periodo in cui il team ha lavorato molto e si è giocato molto in questo progetto.



Abbiamo visto che Senua's Saga: Hellblade 2 ha ricevuto anche voti molto alti, con un'accoglienza che si è dimostrata anche un po' polarizzata, in certi casi. Da notare peraltro anche il messaggio di supporto da parte di Obsidian che presenta i personaggi di Grounded in stile fumettoso farsi prendere dalla nuova avventura di Ninja Theory.