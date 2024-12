A breve il gioco di ruolo di Gesù costerà metaforicamente 30 denari, dopo essere stato gratuito per anni

Se non ricordate Jesus Christ RPG Trilogy , il gioco di ruolo di Wholetone Games con protagonista Gesù, non preoccupatevi troppo. Si tratta di un oscuro titolo indie risalente al 2016 (annunciato nel 2013), di cui parlammo all'epoca dell'uscita . Perché tornare a occuparsene dopo tanto tempo? Perché l'autore ha scelto incredibilmente di renderlo a pagamento, dopo averlo tenuto gratuito per anni.

30 denari

Sì, fino a oggi Jesus Christ RPG Trilogy è stato scaricabile gratuitamente da Steam, ma tra una settimana non lo sarà più, come annunciato direttamente dagli autori nella pagina del gioco: "Avviso importante. Desideriamo informarvi che tra una settimana a partire da oggi, il nostro gioco non sarà più gratuito. Dopo questa data, passerà a un modello a pagamento. Apprezziamo il vostro supporto e vi incoraggiamo a provarlo mentre è ancora gratuito. Grazie per essere parte della nostra community!"

Purtroppo non sono stati forniti altri dettagli in merito, ossia non è stato spiegato il motivo di questa decisione e non è stato svelato quello che sarà il prezzo al pubblico. Nello stringatissimo annuncio non si fa menzione nemmeno della possibilità di un aggiornamento maggiore che aggiunga contenuti, vista l'aggiunta di un prezzo. Che si voglia speculare un po' sul gioco visto l'arrivo delle festività natalizie? Difficile dirlo, a questo punto, ma si tratta sicuramente di una mossa curiosa.

Jesus Christ RPG Trilogy è un gioco di ruolo in stile giapponese che segue con una certa libertà le vicende raccontate nel Vangelo, con Gesù che deve formare un party e arrivare a sconfiggere Satana.