L'ex-capo di PlayStation America voleva Tomb Raider prima su PlayStation, ma l'esclusiva andò a Sega Saturn

Nella lunga e interessante intervista a Shawn Layden, ex-CEO di PlayStation America, in occasione del 30° anniversario della console, il personaggio in questione ricorda quando voleva Tomb Raider su PlayStation ma l'esclusiva andò a Sega Saturn, e la "gelosia" che questo gli aveva provocato.

Nonostante il gioco sia visto ormai come un classico di PlayStation, e Lara Croft rientri nelle "icone" della console Sony, il primo Tomb Raider in effetti uscì in esclusiva temporale prima su Sega Saturn, che anticipò di circa un mese e mezzo il lancio su PlayStation in Europa mentre l'uscita avvenne in contemporanea in Nord America.

A quanto pare, la cosa non andò tanto a genio a Layden, che aveva adocchiato Tomb Raider come un gioco molto promettente e avrebbe voluto vederlo prima su PlayStation, tanto da pensare a una proposta di esclusiva a Core Design ed Eidos, che però venne anticipata dall'intervento di Sega.