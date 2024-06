Valorant arriva finalmente PS5 e Xbox Series X|S, ecco la data di uscita in closed beta

Inizialmente il gioco sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Europa e Giappone, per poi espandersi alle regioni rimanenti per poi arrivare alla pubblicazione della versione completa accessibile da tutti senza restrizioni.

Dopo una lunga attesa, finalmente Valorant è in dirittura d'arrivo su PS5 e Xbox Series X|S . In occasione della Summer Game Fest, Riot Games ha annunciato che le versioni console dello sparatutto 5v5 free-to-play saranno disponibili inizialmente in forma di beta a numero chiuso a partire dal 14 giugno .

Niente crossplay tra PC e console, ma ci sarà la cross-progression

Se siete interessati potete registrarvi alla closed beta di Valorant per PS5 e Xbox Series X|S tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo. L'annuncio è stato fatto sul palco dell'evento da Andy Ho e Arnar Gylfason, rispettivamente l'executive producer e il product Lead di Valorant, che hanno spiegato che il gioco è stato riadattato appositamente per le console di attuale generazione, pur mantenendo lo spirito, il rigore e la competitività che contraddistingue la versione PC.

Proprio per preservare l'aspetto competitivo dello sparatutto, il crossplay non sarà disponibile tra le versioni console e quella PC di Valorant, per quanto invece i giocatori potranno godere di un inventario e progressi condivisi giocando su più piattaforme, dato che questi saranno legati all'account.

Inoltre, viene precisato che gli aggiornamenti saranno disponibili in contemporanea su tutte le piattaforme, sia che si tratti di patch correttive, modifiche al bilanciamento, nuovi agenti (i personaggi giocabili), mappe, funzionalità aggiuntive o contenuti premium. Tutto arriverà in simultanea su PC e console.

Per ovviare alle differenze in ambito di precisione di controller e mouse e tastiera, le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Valorant presenteranno una nuova funzionalità esclusiva chiamata Concentrazione. Stando alla spiegazione offerta da Gylfason, si tratta di "una modalità di tiro che si comporta come quando si para senza mirino, ma con una sensibilità meno marcata. In questo modo i giocatori possono sparare normalmente quando devono spostare la visuale/mira con una certa agilità (per es. quando sbucano dagli angoli), servendosi invece della modalità Concentrazione quando necessitano di precisione (per i colpi alla testa)" .