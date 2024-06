Monster Hunter Wilds è stato mostrato con un trailer del gameplay al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay di Monster Hunter Wilds, che arriva a pochi giorni dal video di debutto del nuovo capitolo della celebre serie Capcom, in uscita nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

In un entusiasmante mix di sequenze cinematografiche e azione in-game, il filmato si pone per molti versi come una sorta di sequel rispetto al trailer d'esordio e vede la squadra di Cacciatori in fuga fra le lande desertiche del nuovo scenario, finché non precipitano in una cava.

Lì i personaggi fanno la conoscenza di uno dei nuovi mostri di questo episodio, un enorme incrocio fra un drago e un serpente che promette di darci del filo da torcere: nelle scene successive si assiste a una furiosa lotta contro questo avversario.