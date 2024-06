Cairn è un survival/simulazione di scalata, annunciato con trailer dagli autori di Furi e Haven

Si tratta di un titolo che punta a riprodurre in maniera piuttosto realistica alcuni elementi della scalata su roccia e ghiaccio, che ci porta a seguire l'ascesa di Aava verso una vetta estremamente impegnativa, compiendo l'impresa della vita per questa scalatrice professionista.

Durante il Day of the Devs è arrivato anche l'annuncio di Cairn , il nuovo gioco del team indie francese The Game Bakers, autori di Furi e Haven, che si presenta come una sorta di simulazione di scalata con elementi survival , presentato con trailer e prime immagini .

Un gioco ibrido tra scalata e survival

L'idea del gioco incentrato sulla scalata non è nuova e, di recente, l'abbiamo vista applicata anche da Jusant, ma in questo caso l'interpretazione è più centrata sulla tecnica vera dell'alpinismo e su una gestione realistica di risorse e strumenti per effettuare l'ascesa alla vetta. Cairn è dunque principalmente una simulazione di arrampicata, ma con vari elementi survival a corredo: sarà dunque necessario analizzare la parete, capire quali appigli siano i migliori e scegliere il percorso da seguire per cercare di arrivare sempre più in alto, dosando le energie e utilizzando gli attrezzi al meglio.

Come riferito da The Game Bakers, "Abbiamo creato un nuovo tipo di simulazione di arrampicata. Risulta estremamente naturale e intuitiva, ma le sfide della montagna metteranno alla prova la determinazione dei giocatori".

Arrivando dopo due giochi di grande interesse come Furi e Haven, questo Cairn è sicuramente da tenere d'occhio, con uscita su PC e console prevista per il 2025 ma ancora senza una data precisa.