Battle Aces è un nuovo strategico con scontri velocissimi, da meno di 10 minuti

Dritti al punto, nel vivo dell'azione

Come visibile nel primo video di gameplay, gli scontri in Battle Aces sono decisamente rapidi.

Il sistema della "Unit Deck" consente ai giocatori di scegliere tra diversi preset stabiliti in precedenza, in modo da avere già un carico di unità e basi prestabilito già prima di entrare in battaglia.

Attraverso questa soluzione, nel gioco ci troviamo subito nell'azione, che è poi quello che il team Uncapped Games cerca di proporre con questo nuovo RTS: tolte tutte le parti accessorie, si tratta di entrare subito nel vivo dello scontro.

Il risultato è interessante, anche per la grande quantità di unità che affollano lo schermo e danno vita a battaglie veramente epiche e spettacolari, con la possibilità di multiplayer 1v1 e 2v2 in match che possono durare meno di dieci minuti l'uno. Non c'è ancora una data di uscita per Battle Aces, ma dovrebbe arrivare una beta chiusa nel corso del 2024.