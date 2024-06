Petal Runner annunciato con un trailer da iam8bit, è un'avventura narrativa ispirata ai classici del Game Boy

Sfruttando la vetrina offerta dal Day of Devs gli sviluppatori di Nano Park e il publisher iam8bit hanno presentato Petal Runner, un'avventura narrativa che strizza l'occhiolino ai classici dell'era del Game Boy Color, al momento in sviluppo per PC. Il gioco è stato presentato assieme a un trailer che mostra alcune sequenze di gameplay, che trovate nel player sottostante.

Stando ai primi dettagli condivisi, il titolo ci mette nei panni di Cali e della sua compagna volpe Kira, mentre esploriamo la soleggiata città in stile cyberpunk di Sapphire Valley e ci alleniamo a diventare dei corrieri in motociclisti provetti specializzati, conosciuti per l'appunto come Petal Runner.