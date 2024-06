KARMA: The Dark World presentato al Day of the Devs, è un thriller psicologico "onirico"

Tra le novità più interessanti presentate nel corso del Day of the Devs c'è anche KARMA: The Dark World, un thriller psicologico sviluppato da Pollard Studio e pubblicato da Wired Productions e Gamera Games.

Il gioco è un'avventura in prima persona che ci trasporta in un mondo composto da elementi realistici e altri fantascientifici o tendenzialmente horror, mettendo in scena una versione alternativa della Germania Est degli anni 80, nei quali una gigantesca corporazione controlla la società.

La Leviathan Corporation attua un controllo diretto su ogni aspetto della vita dei cittadini, compresi anche pensieri e ricordi di questi, costruendo dunque una società apparentemente normale ma profondamente soggiogata a un volere centrale.