Metaphor: ReFantazio si mostra al Summer Game Fest con un trailer focalizzato sugli archetipi

Durante il Summer Game Fest 2024 è stato mostrato un nuovo trailer di Metaphor: ReFantazio, il gioco di ruolo dai creatori di Persona 3, 4 e 5. La data di uscita è l'11 ottobre 2024.

Viene spiegato che Metaphor: ReFantazio si basa sui "Job" o "archetipi" e i protagonisti si trasformano in essi per usare varie abilità. Inoltre, ogni Job (oltre 40 tipi) ha caratteristiche narrative uniche e alcuni possono evolversi in versioni più potenti.