Sid Meier’s Civilization 7 è stato annunciato con un trailer, lancio simultaneo su PC e console

In occasione della Summer Game Fest 2024 abbiamo visto il primissimo trailer di Sid Meier's Civilization 7, il nuovo capitolo della celebre serie strategica, in arrivo su PC e console.

Come da tradizione della serie, i giocatori avranno il compito di fondare la propria civilità e farla evolvere nel tempo, espandere il proprio dominio e conquistare civiltà rivali o cooperare con loro per puntare alla prosperità.

Sul palco della Summer Game Fest 2024 è stato presentato Sid Meier's Civilization 7, come anticipato da alcuni rumor prima dell'evento. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2025, non solo su PC, ma anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, con il lancio che avverrà simultaneamente su tutte le piattaforme.

Novità quest'estate

Di seguito trovate il primo trailer ufficiale di Sid Meier's Civilization 7, che purtroppo si limita a introdurre il titolo ai giocatori senza mostrare alcuna sequenza di gameplay di alcun genere.

Per delle novità più sostanziose non dovremo attendere a lungo. In coda all'annuncio è arrivata la conferma che il reveal in pompa magna del gioco avverrà durante il corso dell'estate, dunque si tratta di portare pazienza in attesa di nuove informazioni da 2K Games e Firaxis.