Batman Arkham Shadow presentato con un trailer della storia alla Summer Game Fest

Tra le novità viste durante la Summer Game Fest è emerso anche Batman Arkham Shadow, un nuovo gioco d'azione incentrato sulla celebre serie con licenza DC Comics, in esclusiva su Meta Quest 3.

Quanto mostrato in questo caso è un trailer prettamente cinematografico, costruito in computer grafica e dunque più incentrato sulla narrazione che sul gameplay, ovviamente, con un rimando alla Gamescom 2024 come palcoscenico nel quale potremo vedere più nel dettaglio il nuovo gioco.

Non potendo vedere precisamente in cosa consista il gioco, possiamo solo supporre che si tratti di un gioco d'azione in prima persona, essendo un titolo costruito appositamente per essere fruito attraverso un visore a realtà virtuale.