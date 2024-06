Delta Force: Hawk Ops si mostra con un nuovo trailer al Summer Game Fest Showcase

Delta Force: Hawk Ops, uno sparatutto tattico in prima persona free-to-play , che riporta in gioco la serie classica. "Dopo 25 anni di storia del genere, Delta Force torna con un arsenale aggiornato di armi, ambientazioni sbalorditive e un mondo davvero dinamico."

Il trailer di Delta Force Hawk Force

Nel video vediamo una squadra d'azione che assalta un edificio da più punti: l'organizzazione e la capacità di sfruttare i punti di forza del proprio equipaggiamento sono fondamentali per avere la meglio sui nostri avversari.

La descrizione ufficiale recita: "Delta Force: Hawk Ops presenta una varietà di modalità sia in singolo che in multigiocatore che si svolgono in due periodi distinti.