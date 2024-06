Dragon Ball: Sparking! Zero ha una data di uscita ufficiale, ecco il nuovo trailer dal Summer Game Fest

Dragon Ball: Sparking! Zero era senza dubbio uno dei giochi più attesi della Summer Game Fest e di certo non ha deluso le aspettative. Durante l'evento un nuovo trailer ha svelato la data di uscita del gioco, fissata per l'11 ottobre 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Non solo i preorder inizieranno tra pochi minuti (probabilmente sono già iniziati nel momento in cui leggerete questa notizia) sugli store digitali. Preordinando il gioco sarà possibile sbloccare anticipatamente 6 lottatori tra cui Gogeta e Broly da Dragon Ball Super, incluse le loro trasformazioni.