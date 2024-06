Netflix presenta Cozy Grove: Camp Spirit con data di uscita e nuovo trailer, gratis per gli abbonati

In occasione della serata del Day of the Devs, Netflix ha presentato più nel dettaglio Cozy Grove: Camp Spirit, una nuova simulazione di vita che prosegue l'esperienza vista con il titolo precedente, espandendola e arricchendola ulteriormente: vediamo dunque data di uscita e nuovo trailer.

Spry Fox aveva già stupito con il suo ottimo Cozy Grove, di cui questo rappresenta a tutti gli effetti un seguito. Anche in questo caso, in qualità di "Spirit Scout", siamo incaricati di portare avanti diverse quest per aiutare vari spiriti che si trovano all'interno di una strana foresta, dando nuova vita e colore all'ambientazione circostante proseguendo nel gioco.

Il trailer di presentazione consente di vedere qualcosa di Cozy Grove: Camp Spirit, che a prima vita appare del tutto simile al primo capitolo, con alcune aggiunte in termini di attività da svolgere e personaggi da incontrare.