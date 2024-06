Un folle video introduce Skate, nuovo capitolo nella serie, alla Summer Game Fest: annunciati i playtest

Anche Skate è tornato a farsi vivo in occasione della Summer Game Fest, con un folle video che, prima di mostrare il gameplay del gioco, si è soffermato sull'introduzione alla M-Corp, una fantomatica azienda che sarà al centro della storia del gioco.

Costruito come una sorta di video documento "reale" in stile The Office, il trailer introduce una serie di strani personaggi che lavorano alla M-Corp, una mega corporazione che sembra essere una presenza opprimente nel mondo di Skate ma i cui dipendenti non paiono poi così inquietanti, a giudicare da questa introduzione.

Alla fine del video è possibile vedere anche qualche frammento dal gameplay di Skate, su cui i lavori evidentemente sono proseguiti, anche se senza grandi annunci finora.