Il gioco 5D Screenbound si mostra con un nuovo trailer al Day of the Devs

Durante il Day of the Devs abbiamo avuto modo di vedere ancora una volta l'interessante gioco di piattaforme in "5 dimensioni" Screenbound che, come aveva promesso, ha condiviso un nuovo trailer. Ricordiamo che in questo gioco di muoviamo sia in un mondo 3D che in un mondo 2D presente sullo schermo di un simil-Game Boy (e sommandole diventano 5 dimensioni, ma è ovviamente una battuta degli sviluppatori)

Il filmato, che potete vedere poco sotto, ci mostra alcune sezioni di gioco con un commentario degli sviluppatori, che spiegano come è nato il progetto e illustrano alcune delle caratteristiche di gameplay.