Seeing Stars è il secondo DLC di A Little to the Left, annunciato con un trailer

Seeing Stars, il secondo DLC di A Little to the Left, è stato annunciato con un trailer durante l'evento Day of the Devs: il pacchetto sarà disponibile a partire dal 25 giugno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Come saprete, A Little to the Left è un puzzle game in cui ci viene chiesto di ordinare, impilare e organizzare gli oggetti di casa, cercando di evitare che un gatto dispettoso metta di nuovo tutto in disordine.

Lanciato originariamente nel novembre del 2002, il titolo di Max Inferno e Secret Mode ha superato ad oggi i due milioni di giocatori e nel giugno del 2023 ha ricevuto un primo DLC intitolato Cupboards & Drawers.