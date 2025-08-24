Yooka-Replaylee si presenta con un nuovo teaser trailer, l'annuncio della data è vicino

IGN ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Yooka-Replaylee, annunciando che la remaster sarà presente al The MIX Fall Showcase, il prossimo 29 agosto, e con ogni probabilità in quell'occasione verrà rivelata la data di uscita.
Edizione rimasterizzata del coloratissimo platform tridimensionale che Playtonic ha pubblicato nel 2017, Yooka-Replaylee porterà la divertente esperienza sulle piattaforme di attuale generazione, forte di un miglioramento del comparto tecnico.
Il gioco, chiaramente ispirato a classici come Banjo-Kazooie e Donkey Kong Country, punta a rilanciare il genere dei collectathon utilizzando però un impianto moderno e coinvolgente, ricco di personaggi e ambientazioni affascinanti.
A marzo Playtonic ha confermato che il lancio di Yooka-Replaylee avverrà nel corso di quest'anno, senza però scendere in maggiori dettagli: evidentemente il prossimo 29 agosto ne sapremo di più.
Un omaggio appassionato
Annunciato nell'estate dello scorso anno, Yooka-Replaylee si pone insomma come un accorato omaggio all'età d'oro dei platform, anzi come "una lettera d'amore a quella lettera d'amore", stando alle parole del CEO di Playtonic, Gavin Price.
Rispetto al lancio originale, la riedizione potrà contare non solo sulle migliorie a cui abbiamo già accennato, ma anche su tutti gli aggiornamenti che sono stati pubblicati nel corso del tempo ai fini del bilanciamento e dell'ottimizzazione.
Come spesso accade, sarà probabilmente l'accoglienza che il pubblico riserverà a questa remaster a determinare le sorti della serie, che speriamo senz'altro possa tornare con un vero e proprio sequel.