Yooka-Replaylee si presenta con un nuovo teaser trailer, l'annuncio della data è vicino

IGN ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Yooka-Replaylee, annunciando che la remaster sarà presente al The MIX Fall Showcase, il prossimo 29 agosto, e con ogni probabilità in quell'occasione verrà rivelata la data di uscita.

Edizione rimasterizzata del coloratissimo platform tridimensionale che Playtonic ha pubblicato nel 2017, Yooka-Replaylee porterà la divertente esperienza sulle piattaforme di attuale generazione, forte di un miglioramento del comparto tecnico.

Il gioco, chiaramente ispirato a classici come Banjo-Kazooie e Donkey Kong Country, punta a rilanciare il genere dei collectathon utilizzando però un impianto moderno e coinvolgente, ricco di personaggi e ambientazioni affascinanti.

A marzo Playtonic ha confermato che il lancio di Yooka-Replaylee avverrà nel corso di quest'anno, senza però scendere in maggiori dettagli: evidentemente il prossimo 29 agosto ne sapremo di più.