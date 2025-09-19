0

Disponibile la demo di Yooka-Replaylee su PS5, Xbox Series X|S e PC

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/09/2025
Yooka-Replaylee
Yooka-Replaylee
Yooka-Replaylee
News Video Immagini

A partire da oggi la demo di Yooka-Replaylee sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, dando modo ai giocatori di testare con mano la riedizione rimasterizzata del celebre platform di Playtonic Games.

La versione di prova in realtà è già disponibile dalla scorsa settimana su Xbox a questo indirizzo, mentre ora è disponibile anche su PS5 da qui. Quella per PC verrà pubblicata su Steam in giornata e sarà una versione aggiornata e migliorata di quella messa a disposizione durante lo Steam Next Fest di giugno. Invece, al momento non sembrerebbe in programma una versione di prova per Nintendo Switch 2.

Yooka e Laylee tornano su PC e console il prossimo mese

Yooka-Replaylee sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC dal 9 ottobre al prezzo di 29,99 euro. Si tratta della versione definitiva, rimasterizzata e potenziata del platform 3D Yooka-Laylee, pubblicato originariamente nel 2017. Questa redizione celebra i dieci anni di Playtonic e mantiene lo spirito del gioco originale: un mondo aperto coloratissimo da esplorare, pieno di oggetti da collezionare, enigmi ambientali e nemici stravaganti.

PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls PlayStation svela i giochi e le dirette per il TGS 2025, inclusi Ghost of Yotei e Marvel Tokon Fighting Souls

Rispetto all'originale, Replaylee introduce una grafica migliorata, animazioni più fluide, una mappa più interattiva, collezionabili inediti e un sistema di progressione rivisto. Il gameplay è stato affinato sulla base del feedback dei fan, con controlli più precisi, enigmi più bilanciati e una telecamera più fluida.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Disponibile la demo di Yooka-Replaylee su PS5, Xbox Series X|S e PC