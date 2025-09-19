Su Steam gli sviluppatori non possono più aggiornare i giochi per adulti con nuovi contenuti

Crimson Delight Games, lo sviluppatore del gioco di ruolo fantasy per adulti Tales of Legendary Lust: Aphrodisia , ha spiegato di aver dovuto rinunciare ad aggiornare il gioco con dei nuovi contenuti per adulti per rispettare le nuove regole di Steam , specificando che non dà la colpa a Valve di quanto sta accadendo, che è sotto ricatto dai processori di pagamento.

Colpa delle carte di credito

Tales of Legendary Lust: Aphrodisia è stato lanciato il 15 settembre, con i dovuti avvisi sui contenuti. Gli sviluppatori avevano in programma di aggiungere altre scene NSFW tramite aggiornamenti, mentre preparavano un'espansione vera e propria prevista per il 2026. Tuttavia, hanno dovuto rinunciare agli aggiornamenti perché "Valve non permette l'aggiunta di contenuti NSFW post-lancio a un'applicazione che ha già superato il processo di revisione ed è stata pubblicata nel negozio".

Una sirena di Tales of Legendary Lust: Aphrodisia

Pare quindi che un gioco etichettato come "per adulti", non possa essere arricchito di contenuti dopo l'uscita. Per aggiungerli, vanno pubblicati come DLC e sottoposti a un processo di revisione dedicato. Capirete che in questo modo si rende davvero complicato il supporto a lungo termine, con ogni patch che dovrebbe diventare un DLC. Questo spiega anche perché Steam non ammette più giochi per adulti in Accesso Anticipato.

Su Reddit, un rappresentante di Crimson Delight Games ha commentato: "Facciamo parte di varie community di sviluppatori NSFW, e queste nuove regole non esistevano prima della protesta di Collective Shout e della conseguente censura imposta dai processori di pagamento."

Gli sviluppatori sottolineano che, nonostante le nuove restrizioni, Valve si è dimostrata "gentile e trasparente" durante l'intero processo. "Non ci siamo sentiti né minacciati né intimiditi, e abbiamo avuto la sensazione che stessero facendo del loro meglio per aiutare gli sviluppatori a orientarsi", ha dichiarato uno di loro, suggerendo che la piattaforma stia facendo ciò che può nonostante le pressioni da parte di terzi.

Crimson Delight Games ha anche confermato che gli aggiornamenti standard, quindi con correzioni di bug e miglioramento di contenuti già esistenti, sono consentiti. Quindi il problema sono soltanto quelle che aggiungono nuovi contenuti per adulti, che non sono controllabili da Valve.