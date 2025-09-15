Steam non sta ammettendo più i giochi per adulti in Accesso Anticipato

Dammitbird, sviluppatore del gioco per adulti Heavy Hearts , si è visto bocciare una richiesta di ingresso in Accesso Anticipato su Steam . Valve ha dato come motivazione: "perché non siamo in grado di supportare il modello di sviluppo dell'Accesso Anticipato per un gioco con temi maturi". Dammitbird ha anche pubblicato uno screenshot che mostra l'avviso ricevuto.

Comandano le carte di credito

"A causa degli eventi recenti, sono stato preso dal panico e ho contattato il mio editore per farmi aiutare a portare il gioco su Steam in Accesso Anticipato," ha raccontato Dammitbird a GamesMarkt. "La regola generale è che il tuo gioco dovrebbe essere completo circa al 65% prima di accedere all'Accesso Anticipato. Noi siamo a circa il 70%, quindi il momento era quello giusto. Ma ora, all'improvviso e senza alcun annuncio di una nuova politica in materia, le regole sono cambiate e non posso più entrare nell'Accesso Anticipato di Steam."

Il messaggio ricevuto da Dammitbird

Nemmeno a dirlo, in molti hanno subito collegato questa decisione alle censure dovute ai processori di pagamento, che hanno portato al bando di decine di gioco da Steam e itch.io.

Quale potrebbe essere il problema nel caso in cui i giochi per adulti vadano in Accesso Anticipato? Steam non controlla tutti gli aggiornamenti (a differenza di quanto avviene su console), quindi è probabile che tema che passino dei contenuti sgraditi a Mastercard, PayPal o Visa. Per prevenire, viene quindi richiesta la pubblicazione dei giochi per adulti solo quando completi, ossia verificabili per intero.