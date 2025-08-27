PayPal ha bloccato l'account di uno sviluppatore di giochi per adulti su Steam, cancellando ricavi per 80.000 sterline

Anche se non sono state fornite ragioni precise per la sospensione improvvisa, molti utenti sospettano che le azioni di PayPal siano collegate alla recente ondata di censure sui giochi per adulti imposte dai processori di pagamento, su spinta del gruppo conservatore cattolico femminista Collective Shout .

All'inizio del mese scorso, alcuni utenti avevano segnalato che su Steam erano stati sospesi i pagamenti tramite PayPal in alcune valute . Secondo la pagina ufficiale di Steam Support, PayPal avrebbe contattato Valve intorno a luglio 2025, spiegando che la banca incaricata della gestione delle loro transazioni per quelle valute stava interrompendo immediatamente l'elaborazione di qualsiasi pagamento legato a Steam.

Uno sviluppatore di giochi per adulti su Steam ha affermato che PayPal ha congelato tutti i suoi fondi a causa di una presunta violazione dei suoi termini di servizio. Parliamo di circa 80.000 sterline di proventi, che sarebbero state trattenute per via dell'attività dell'uomo.

Tanti problemi

Nel mezzo di queste crescenti restrizioni, un programmatore britannico si è rivolto a Reddit per chiedere una consulenza legale dopo che PayPal ha congelato tutti i suoi guadagni derivanti dallo sviluppo di un gioco pubblicato su Steam. Secondo quanto riportato nel post, PayPal avrebbe rifiutato di dargli i soldi ricevuti per il suo lavoro su di un gioco classificato come per adulti.

Su Steam vengono pubblicati ancora molti giochi per adulti

Il programmatore sostiene che il gioco sia stato sviluppato nella piena legalità e che non contenga alcun elemento che possa violare la legge del Regno Unito. Inoltre, le vendite effettive non passano attraverso PayPal, il che significa che i fondi del programmatore non derivano direttamente dall'acquisto di contenuti per adulti da parte dei clienti. Nonostante ciò, PayPal avrebbe comunque sostenuto la violazione dei suoi termini di servizio.

Secondo la Acceptable Use Policy della piattaforma, PayPal non consente che i propri servizi vengano utilizzati per transazioni legate a "determinati materiali o servizi di natura sessuale". Mentre negli Stati Uniti sono ammesse alcune transazioni relative a beni fisici di natura sessuale, la policy di PayPal stabilisce che qualsiasi transazione per beni digitali o contenuti erogati in formato digitale è vietata a livello mondiale. Inoltre, PayPal ha elencato i criteri utilizzati per determinare cosa rientra nei "beni e servizi di natura sessuale", lasciando intendere che le decisioni in merito vengano prese caso per caso.

A quanto pare, non è la prima volta che il programmatore in questione ha problemi legali con i fornitori di servizi di pagamento. Sempre su Reddit, ha dichiarato che, a causa della natura dei contenuti che realizza, la sua attività è stata più volte chiusa sia da banche tradizionali che da diverse "banche-app" come Wise e Revolut. Si era affidato a PayPal proprio per evitare che capitasse ancora. Invece non è andata come sperava.