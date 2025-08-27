1

L'unità disco per PlayStation 5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo l'unità disco per PlayStation 5 al prezzo più basso di sempre. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/08/2025
Su Amazon è disponibile l'unità disco per PlayStation 5 a 79,90 € rispetto al prezzo consigliato di 119,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 33%. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma, e vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.

A cosa serve l'unità disco

Si tratta di un acquisto molto utile per la vostra PS5 Slim Digital o PS5 Pro. Rispetto al prezzo consigliato di 119,99 € potrete risparmiare un po', trattandosi di un prodotto abbastanza costoso. Le console, come saprete, vengono infatti vendute senza lettore ottico, quindi non è possibile utilizzare i dischi. Proprio per questo motivo è possibile acquistare separatamente un lettore che vi permetta di leggerli.

Oltretutto, molto spesso il dispositivo non è disponibile all'acquisto o è venduto a prezzi molto elevati, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima, in modo da mettere al sicuro questo prezzo prima che risalga.

