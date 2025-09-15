Sony ha comunicato i suoi piani sull'utilizzo dell'IA nello sviluppo dei videogiochi e in altri ambiti

All'interno del suo report finanziario, Sony ha anche comunicato i suoi piani sull'utilizzo dell'IA nello sviluppo dei videogiochi e in altri ambiti dell'azienda, illustrando anche come lo strumento in questione sia già in utilizzo attualmente nella creazione dei titoli della compagnia.

L'azienda ha già utilizzato l'intelligenza artificiale in Marvel's Spider-Man 2 e ha anche testato alcuni modelli utilizzando Aloy di Horizon Zero Dawn, per sperimentare le diverse modalità di applicazione della tecnologia nello sviluppo dei videogiochi.

L'idea alla base è, comunque, che l'intelligenza artificiale debba supportare la creatività, non sostituirla, secondo la propria dichiarazione di intenti relativa al proprio strumento di intelligenza artificiale chiamato Enterprise LLM.