Nella settimana di Silksong e Borderlands 4, c'è un gioco indie che è riuscito a vendere bene

Gli sviluppatori di Shape of Dreams sono soddisfatti delle vendite del loro gioco, che è riuscito a fare bene nonostante sia stato lanciato vicino a Silksong e Borderlands 4.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/09/2025
Uno dei personaggi di Shape of Dreams

Il roguelike indie Shape of Dreams ha venduto oltre 100.000 copie nelle prime 24 ore dal lancio su Steam. Se vi sembrano poche, sappiate che è riuscito a farlo nella settimana di lancio di Borderlands 4 e Hollow Knight: Silksong. Gli sviluppatori sono entusiasti del risultato, che non può che essere migliorato nei giorni successivi, visto che il gioco è rimasto nei piani alti della top 20 globale di Steam, dopo essere entrato anche nella top 10, raggiungendo un picco di oltre 30.000 giocatori simultanei.

Sfida vinta

Dal lancio, lo sviluppatore Lizard Smoothie ha pubblicato una patch per risolvere alcuni bug riportati dai giocatori e ha modificato un po' il bilanciamento e la progressione, per venire incontro alle lamentele.

Shape of Dreams si espanderà in futuro
In un comunicato stampa, Eunsop Shim, co-fondatore e CEO di Lizard Smoothie, ha lasciato intendere l'arrivo di aggiornamenti futuri per il gioco, che continuerà a essere supportato.

Hollow Knight: Silksong, la recensione del miglior metroidvania 2D mai realizzato Hollow Knight: Silksong, la recensione del miglior metroidvania 2D mai realizzato

"Molti fan ci seguono fin dall'uscita della nostra demo, e vogliamo continuare a offrire un'esperienza all'altezza della loro passione e del loro supporto," ha dichiarato Shim. "Il nostro team ha in programma altri aggiornamenti, miglioramenti e nuovi contenuti per Shape of Dreams. Restate in attesa dei nostri prossimi annunci!"

Shape of Dreams è giocabile sia in single player, sia in cooperativa (massimo quattro giocatori). Combina meccaniche da Moba e roguelike.

