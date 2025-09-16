Il cosplay di Maomao da Il Monologo della Speziale di likeassassin è una replica perfetta

Dopo aver ottenuto grande successo sotto forma di light novel, Il Monologo della Speziale ha ottenuto ancora più popolarità grazie alle prime due stagioni dell'anime andate in onda negli ultimi due anni. In attesa della terza, vi proponiamo un cosplay davvero ben riuscito della protagonista Maomao realizzato da likeassassin.

Maomao è una giovane speziale di umili origini cresciuta nel quartiere dei piaceri della Cina imperiale. Dotata di grande intelligenza e di un sarcasmo pungente, nutre una peculiare ossessione per le sostanze tossiche e i rimedi naturali, al punto da testarli su sé stessa, acquisendo una notevole resistenza ad alcune tossine. Nonostante desideri una vita riservata e lontana dalle complicazioni, una serie di eventi imprevisti la trascina all'interno delle intricate dinamiche del Palazzo Interno, dove, grazie alla sua mente acuta e alle sue conoscenze mediche, si ritrova a svelare misteri e casi di avvelenamento, attirando involontariamente l'interesse del misterioso Jinshi, un nobile di alto rango, e finendo al centro di cospirazioni.