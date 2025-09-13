Nami da One Piece nel cosplay di Kalinka Fox è prontissima per l'estate

Il cosplay di Nami da One Piece realizzato da Kalinka Fox è prontissimo per l'estate: la modella russa ha interpretato il celebre personaggio nella sua mise più iconica, quella appunto del bikini, mettendo ovviamente in mostra il fisico per ottenere un risultato notevole.

Senza dubbio una delle figure più amate dell'opera creata da Eiichiro Oda, Nami ha saputo conquistare milioni di fan grazie non solo alla sua indubbia bellezza, ma anche a un grande carisma e a un'evoluzione che nel corso del tempo l'ha resa una componente fondamentale della ciurma di Cappello di Paglia.

La ragazza ha infatti debuttato come una scaltra ladra in grado di manipolare gli altri, per poi rivelare le sue abilità di navigatrice esperta e condurre prima la Thousand Sunny e poi la Going Merry fra i percorsi più intricati, complessi e pericolosi della Rotta Maggiore.

Non è dunque un caso che il grande sogno di Nami sia quello di realizzare una mappa completa del mondo, mettendo da parte il passato drammatico che ha dovuto vivere fino a quando non è stata liberata da Rufy, che ha sconfitto il malvagio Arlong.