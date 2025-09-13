Helldivers 2 pare sia stato citato dalla persona che ha ucciso Charlie Kirk

La persona che ha ucciso Charlie Kirk pare abbia citato Helldivers 2: stando a quanto riferito dal governatore dello Utah, Spencer Cox, sulla scena del crimine gli investigatori hanno rinvenuto una serie di bossoli su cui sono stati incisi dei messaggi molto precisi.

Uno di essi fa riferimento allo sparatutto di Arrowhead Games Studio: "Hey, fascista! Prendi! ↑ → ↓↓↓", si legge nell'incisione, che trascrive gli input richiesti per l'esecuzione di una strategia di Helldivers 2, la Eagle 500 Kg Bomb, che consente ai giocatori di sganciare appunto una bomba da mezza tonnellata, in grado di spazzare via un gran numero di nemici.

Altri bossoli riportavano messaggi differenti, legati ad esempio a un paio di meme che girano su internet e al canto popolare antifascista "Bella ciao". Tuttavia, inevitabilmente, sono stati i riferimenti a Helldivers 2 ad attirare l'attenzione, specie dopo le accuse che il segretario alla sanità Robert F. Kennedy Jr. ha mosso nei confronti dei videogiochi, tempo fa.

Inutile dire che la community di Helldivers 2 ha espresso grande preoccupazione in merito al fatto che il gioco sia stato in qualche modo associato all'attentatore, e il Discord ufficiale è stato inondato di messaggi che condannano l'uso della violenza nel mondo reale.