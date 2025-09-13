Helldivers 2 pare sia stato citato dalla persona che ha ucciso Charlie Kirk

La persona che ha ucciso Charlie Kirk pare abbia citato Helldivers 2: stando a quanto riferito dal governatore dello Utah, Spencer Cox, sulla scena del crimine gli investigatori hanno rinvenuto una serie di bossoli su cui sono stati incisi dei messaggi molto precisi.
Uno di essi fa riferimento allo sparatutto di Arrowhead Games Studio: "Hey, fascista! Prendi! ↑ → ↓↓↓", si legge nell'incisione, che trascrive gli input richiesti per l'esecuzione di una strategia di Helldivers 2, la Eagle 500 Kg Bomb, che consente ai giocatori di sganciare appunto una bomba da mezza tonnellata, in grado di spazzare via un gran numero di nemici.
Altri bossoli riportavano messaggi differenti, legati ad esempio a un paio di meme che girano su internet e al canto popolare antifascista "Bella ciao". Tuttavia, inevitabilmente, sono stati i riferimenti a Helldivers 2 ad attirare l'attenzione, specie dopo le accuse che il segretario alla sanità Robert F. Kennedy Jr. ha mosso nei confronti dei videogiochi, tempo fa.
Inutile dire che la community di Helldivers 2 ha espresso grande preoccupazione in merito al fatto che il gioco sia stato in qualche modo associato all'attentatore, e il Discord ufficiale è stato inondato di messaggi che condannano l'uso della violenza nel mondo reale.
Una polemica che rispunta fuori
Helldivers 2 ha venduto oltre dodici milioni di copie solo su PC e PS5 nei primi tre mesi ed è approdato di recente anche su Xbox, andando ad aumentare ulteriormente la propria base installata. Stiamo insomma parlando di uno degli sparatutto di maggior successo degli ultimi anni, giocato da una quantità enorme di persone.
Questo per dire che sarebbe una forzatura accusare il titolo di Arrowhead di avere in qualche modo influenzato le azioni dell'uomo sospettato di aver ucciso Charlie Kirk utilizzando un fucile da cecchino, ma magari non sarà questa la narrazione che verrà portata avanti dalla destra americana: staremo a vedere.