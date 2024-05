Helldivers 2 ha venduto davvero tanto nelle sue prime dodici settimane, svela Sony

Da notare che PlayStation in questo caso è solo l'editore del gioco, mentre Arrowhead rimane una realtà indipendente, nonostante abbia pubblicato i suoi ultimi titoli proprio con Sony , concedendoli in esclusiva alle sue console.

In occasione del suo rapporto finanziario per l'ultimo trimestre dell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024, Sony ha svelato i dati di vendita dello sparatutto in terza persona cooperativo Helldivers 2 , che tra PS5 e PC ha venduto 12 milioni di copie. Il dato è aggiornato al 5 maggio 2024 e fa riferimento alle prime dodici settimane sul mercato del gioco di Arrowhead Game Studios, che è stato pubblicato l'8 febbraio scorso in contemporanea su entrambe le piattaforme.

Ottimi risultati

I dati di vendita di Helldivers 2

Stando a quanto spiegato dal CEO a interim di SIE Hiroki Totoki, che sarà tale fino al 31 maggio, per poi lasciare il posto ai due nuovi CEO, Hermen Hulst e Hideaki Nishino, Helldivers 2 ha superato il record di velocità delle vendite appartenuto in precedenza a God of War Ragnarok. Naturalmente si parla di record per periodi di tempo comparabili. D'altro canto è giusto specificare che God of War Ragnarok era ed è venduto a un prezzo maggiore di Helldivers 2: 80€ contro 40€. Infine, l'ultima avventura di Kratos è uscita solo su PS5 e suna PS4 in fase calante (si parla di fine 2022). Quindi i dati delle vendite dei due giochi sono sicuramente confrontabili in senso quantitativo, ma vanno comunque messi in prospettiva.

Detto questo, Helldivers 2 ha fatto registrare il miglior risultato di sempre per un gioco PlayStation su PC e ha contribuito in modo determinante ai risultati del quarto trimestre dell'ultimo anno fiscale della compagnia. Purtroppo Sony non ha esploso il dato delle vendite, svelando quante copie sono state fatte su PS5 e quante su PC.

A questo punto rimane da vedere se le recenti turbolenze registrate da Helldivers 2, dovute al tentativo di Sony di provare a forzare gli utenti PC a registrare un account PSN, tentativo che va detto è miseramente fallito, abbiano influito sulle vendite e avranno ripercussioni sul lungo periodo. Visto il ritorno nella top 10 globale di Steam in pianta stabile, per ora sembra proprio di no.