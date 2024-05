PS5: Sony ha svelato il nuovo obiettivo di vendite, è più basso dell'anno precedente

Grazie alle slide della presentazione tenuta da Sony per gli investitori apprendiamo che la compagnia prevede di vendere approssimativamente 18 milioni di PS5 durante l'anno fiscale in corso , che si concluderà il 31 marzo 2025. Un numero inferiore rispetto alle unità piazzate nell'anno fiscale precedente e in linea con quello del FY2022.

La domanda del mercato è rallentata

Evidentemente il mercato non ha dato ragione alle ottimistiche previsioni iniziali della compagnia, mostrando anzi un rallentamento negli ultimi mesi. Difficile inquadrare delle cause specifiche, anche perché potrebbero essere molteplici, come ad esempio l'attuale situazione del mercato internazionale, il prezzo delle console di attuale generazione che non solo è rimasto invariato sin dal lancio ma è anche aumentato, il ridotto numero di produzioni pensate specificamente per la current-gen, gli incessanti rumor sull'arrivo di un modello Pro nel 2024 che potrebbero aver fatto desistere parte dei consumatori dall'acquistare il modello base o ancora l'assenza di grosse produzioni e serie dei PlayStation Studios confermata a inizio anno. Su quest'ultimo punto va detto in ogni caso i "buchi" sono stati compensati con esclusive di terze parti come Rise of the Ronin, Stellar Blade, Final Fantasy 7 Rebirth e una produzione di seconde parti come Helldivers 2, tra l'altro in grado di registrare un numero di copie vendute elevatissimo tra PS5 e PC.

Il fatto che Sony abbia annunciato stime di vendita inferiori per l'anno fiscale in corso significa probabilmente che la compagnia non prevede un cambio di tendenza nel prossimo futuro, per quanto va detto comunque che 18 milioni di PS5 vendute nel quarto anno di vita della console sono tutto fuorché un risultato negativo.