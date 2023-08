PS5, le vendite aumenteranno: Sony è fiduciosa sui 25 milioni di console nell'anno fiscale

Sony si è posta un obiettivo molto ambizioso per questo anno fiscale: 25 milioni di PS5 dovranno essere vendute entro fine marzo 2024, ed è ancora sicura di raggiungerlo, sostenendo che le vendite della console aumenteranno nei prossimi mesi.

In effetti, i risultati del primo trimestre finanziario, che hanno riferito il raggiungimento del traguardo di 41,7 milioni di PS5 vendute finora, non sarebbero in linea con il ritmo di vendita richiesto per raggiungere l'obiettivo prefissato, ma Sony è convinta che tale ritmo salirà nei prossimi mesi, consentendo di raggiungere il traguardo.

Nel primo trimestre, Sony ha venduto 3,3 milioni di console, con una media mensile che non risulta in linea con le previsioni se proiettata su tutto l'anno fiscale. Tuttavia, non è questo il caso: il periodo preso in esame è considerato comunque piuttosto lento sul fronte delle vendite hardware, mentre la compagnia prevede un'impennata nei prossimi mesi, anche in corrispondenza del periodo autunnale.

Qualcosa di diverso si dovrebbe già vedere con i risultati del trimestre successivo: nel periodo tra luglio e settembre ricadono infatti gli sconti che sono stati applicati a intervalli su vari mercati e che avranno effetti sicuramente positivi sulle vendite di PS5.