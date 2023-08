Assassin's Creed Mirage non avrà pubblicità in-game, Ubisoft smentisce la classificazione tedesca

Come vi avevamo già segnalato, è da poco spuntata in rete la classificazione tedesca di Assassin's Creed Mirage, la quale segnalava la presenza di microtransazioni (nulla di strano oramai) per rimuovere elementi come le pubblicità (questo invece era inaspettato). Ora, Ubisoft è corsa ai ripari e ha spiegato che no, non ci saranno pubblicità all'intenro del gioco da dover rimuovere pagando.

Ubisoft ha precisato che ci saranno delle microtransazioni per alcuni elementi estetici e ci saranno le classiche "notizie" legate a informazioni su Assassin's Creed Mirage e al franchise in generale, supponiamo direttamente nel menù di avvio del gioco come accade con altri capitoli.