Assassin's Creed Mirage: durata svelata, quante ore servono per finirlo e quante per il 100%

In un'intervista rilasciata dal lead producer di Assassin's Creed Mirage - Fabian Salamon - viene affermato che il tempo di gioco richiesto durante i più recenti playtest della nuova avventura di Ubisoft si assesta su circa 20-24 ore in media, con picchi fino a 30 ore per i completisti e 20 ore per chi invece completa il gioco rapidamente.

La durata di Asssassin's Creed Mirage è importante?

Asssassin's Creed Mirage sarà ambientato a Baghdad

Sin dall'inizio sapevamo che Assassin's Creed Mirage non sarebbe stato un grande GDR a mondo aperto con decine e decine di ore di gioco. Si tratta di un'avventura più contenuta, in linea con opere come Unity e Revelations.

Ricordiamo poi che la longevità non è un indicatore rilevante nel determinare la qualità di un gioco, ma comunque è un fattore da tenere in considerazione, ad esempio nel caso nel quale non si abbia molto tempo a disposizione e si stia cercando un'opera che non occupi troppe ore.

Consideriamo inoltre che gli ultimi capitoli della saga si sono rivelati estremamente longevi, al punto che per molti appassionati è diventato complesso finire le avventure di Odyssey e Valhalla. Ubisoft si è anche sentita in dover di precisare che Star Wars Outlaws non sarà troppo lungo.