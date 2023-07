Offerte Amazon: monitor BenQ Mobiuz da 24 pollici a 165 Hz in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor BenQ Mobiuz da 24 pollici a 165 Hz. Lo sconto segnalato è di 29.01, ovvero del 15%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 189€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, anche se non è la prima volta che viene proposto. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.

BenQ Mobiuz EX240N è un monitor da gioco da 23,8 pollici in Full HD (1920 x 1080) a 165 Hz. Il tempo di risposta è di un millisecondo e dispone di uscita HDM e DP con compatibilità per i 120 Hz con PS5 e Xbox Series X. Supporta le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer per l'ottimizzazione dell'immagine in fase di gioco. Dispone di alto parlanti da 2.5 W.