Chainsaw Man: un cosplay di Power da Cospanda.yui insieme a Meowy ricompone una grande coppia

Chainsaw Man è di nuovo fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di Power da parte di Cospanda.yui, che mostra il personaggio insieme a Meowy, il gatto che fa ormai coppia fissa con la ragazza in questione.

Power è uno dei demoni principalmente ricorrenti nella serie, nonché uno dei principali co-protagonisti nel corso della saga della Public Safety, con la capacità di possedere dei corpi femminili con cui si presenta, applicandovi, come variazione particolare, delle corna ben visibili sulla testa.

Meowy è il suo gatto, che ricopre evidentemente una notevole importanza per la ragazza/demone, avendola portata anche a tradire i propri compagni per poterlo salvare. Alla fine, grazie all'intervento del protagonista Denji, Power può riunirsi a Meowy e proprio tale momento felice viene ritratto in questo cosplay da parte di Cospanda.yui.

Al di là del gatto, a dire il vero decisamente somigliante all'originale, la riproduzione di Power è veramente ben fatta, tra corna sulla testa e altro elemento principale di riconoscimento rappresentato dagli occhi giallo-rossi con la loro particolare configurazione.

Costume, acconciatura, corna e occhi sono dunque precisamente riprodotti dalla cosplayer in questa occasione, mostrandosi come una perfetta incarnazione di una delle versioni di Power di Chainsaw Man, che si sta confermando uno dei manga/anime più popolari al momento.

