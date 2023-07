Mortal Kombat 1: il trailer 'Keepers of Time' presenta Geras tra i combattenti

Warner Bros. e NetherRealm hanno pubblicato un nuovo trailer per Mortal Kombat 1 intitolato "Keepers of Time" e incentrato sul personaggio di Geras, che si presenta dunque come uno dei combattenti selezionabili all'interno del roster del nuovo picchiaduro.

Il trailer mostra Geras nel suo nuovo aspetto dato dallo stile grafico adottato in Mortal Kombat 1, comunque in linea con la tradizione del personaggio ma con alcune variazioni visibili nell'outfit e nel modello 3D utilizzato.

Il video è composto da scene d'intermezzo e di gameplay, comunque tutte costruite attraverso l'engine del gioco.

Nel filmato vediamo Geras dialogare con Liu Kang sulla ricostruzione di una linea temporale progettata per neutralizzare alcuni cattivi storici della serie, con il personaggio in questione che avverte sulla possibilità che questa idea possa essere già compromessa.