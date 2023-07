Super Mario Bros. Wonder classificato dall'ESRB, svelato il nemico principale e altri dettagli

Tutto assolutamente incredibile. Super Mario Bros. Wonder ha ricevuto la classificazione "E", cosa che lo rende adatto a utenti di tutte le età , altro elemento assolutamente inaspettato per un gioco di Mario.

La girandola di emozioni regalata da questa fuga d'informazioni proveniente dall'ESRB ci mette inoltre a conoscenza del fatto che, all'interno di Super Mario Bros. Wonder, ci troveremo ad attraversare magiche e affascinanti ambientazioni mentre saltiamo sulle teste dei nemici, lanciamo gusci e oggetti a questi oppure lanciamo piccole palle di fuoco per buttarli fuori dallo schermo, mentre i combattimenti con i boss presentano alcune sfide più impegnative e situazioni diverse.

Si tratta di informazioni a dir poco sconvolgenti: il nemico che dovremo affrontare - attenzione allo spoiler - è Bowser! Se riuscite a riprendervi da questo incredibile colpo di scena, sappiate poi che altre sorprese derivano dalla struttura del gioco: Super Mario Bros. Wonder è infatti un platform , in cui si controllano personaggi tratti dall'universo di Mario.

Super Mario Bros. Wonder è stato classificato nelle ore scorse dall'ente americano ESRB, cosa che ha anche portato alla scoperta di alcuni dettagli sul gioco, come il nemico principale e altri elementi.

Super Mario Bros. Wonder, una scena del gioco

A parte gli scherzi, Super Mario Bros. Wonder sembra davvero essere un gioco da tenere in grande considerazione: si tratta del ritorno della serie Mario in grande stile, con un platform impostato in 2D ma con grafica in 3D che richiama un po' la tradizione della sotto-serie "New Mario", anche se in questo caso presenta caratteristiche ancora differenti.

La quantità di trasformazioni e situazioni diverse pare introdurre varie meccaniche nuove al gameplay storico, cosa che si presenta davvero molto interessante. La data d'uscita è fissata per il 20 ottobre 2023: per conoscerlo meglio vi rimandiamo al nostro speciale su Super Mario Bros. Wonder.