Metroid Dread: MercurySteam parla di vendite e sviluppo dell'esclusiva Nintendo Switch

Metroid Dread: le parole del CEO di MercurySteam

Metroid Dread: una scena del gioco

"Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione e, come ho già detto, si è trattato di una delle migliori esperienze di sviluppo che si possano desiderare in quest'ambito", ha affermato Álvarez.

Secondo il CEO di MercurySteam, lo sviluppo non è stato "caotico", ma piuttosto ordinato e regolare, perfettamente in linea con le previsioni. Questo ha portato alla creazione di uno dei migliori giochi della serie, perché difficilmente un iter creativo caotico può portare a risultati molto positivi, secondo Álvarez.

Per quanto riguarda le vendite del gioco, il CEO di MercurySteam non ha dati precisi aggiornati, ma sa che Metroid Dread ha raggiunto oltre 3 milioni di copie vendute e ha anche vinto uno dei premi ai The Game Awards. In effetti, gli ultimi dati al riguardo risalgono a maggio del 2022 e parlavano di 2,9 milioni di copie, che rendevano già Metroid Dread il gioco più venduto nella storia della serie Nintendo.