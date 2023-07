Path of Exile 2: beta chiusa annunciata, il gioco ora è un vero e proprio seguito

Durante l'evento ExileCon 2023, il team Grinding Gear Games ha presentato un terzo trailer del gameplay per Path of Exile 2 e annunciato anche una beta a numero chiuso per l'action RPG, riferendo peraltro una variazione nella visione generale del gioco.

Il trailer, pubblicato ieri, mostra due minuti e mezzo di gioco, illustrando un frammento di storia e varie scene di gameplay in un veloce montaggio, mettendo in scena, peraltro, le varie classi di personaggi presenti in Path of Exile 2. In particolare, vediamo una carrellata su witch, ranger, duelist, shadow, templar, marauder, warrior, huntress, sorceress, mercenary, monk e druid, che compongono l'ampio spettro di specializzazioni riscontrabili all'interno del gioco.

È stata inoltre annunciata una beta a numero chiuso per Path of Exile 2, fissata per metà 2024, in attesa di una definizione più precisa del periodo di lancio della versione di prova. Si tratterà della possibilità di provare il gioco in maniera piuttosto approfondita, dunque torneremo a parlarne nei prossimi mesi.