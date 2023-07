AMD Radeon RX 7900 GRE: la nuova scheda video da 16 GB è stata annunciata ufficialmente

Il design della AMD Radeon RX 7900 GRE da 16 GB è rappresentato dalla stessa soluzione adottata per la RX 7900 XT per quanto concerne il sistema di raffreddamento, con configurazione a doppio slot equipaggiato con tre ventole. A subire una modifica è il PCB, variato per ospitare 8 circuiti integrati GDDR6 a differenza dei 10 della versione XT. Infine, la soluzione VRM adottata consiste in un design a 16 fasi e l'alimentazione proviene da un doppio connettore a 8 pin.

La AMD Radeon RX 7900 GRE è una GPU basata su una versione ridotta del Navi 31, ovvero leggermente depotenziata rispetto a quello montato sulla 7900 XT, con 80 unità di calcolo RDNA 3 contro le 84 della sorella maggiore , traducibili in 5120 stream processor contro 5376. Sono stati ridotti anche i parametri della memoria che si ferma a 16 GB con bus a 256 bit . Il boost clock raggiunge i 2245 MHz, più bassi di 730 MHz rispetto alla versione XT e le memorie GDDR6 arrivano ad una velocità di 18 Gbps per 576 GB/s di larghezza di banda.

Prezzi e confronti

La AMD Radeon RX 7900 GRE è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato di 649 dollari

Passiamo alla questione prezzo: in fase di annuncio il prezzo annunciato è di 740 dollari in Cina e 649 dollari in Nord America, circa 200 dollari inferiore al prezzo consigliato per la AMD RX 7900 XT. Questo cartellino, al netto delle considerazioni che si possono fare sui prezzi schizzati alle stelle con le ultime generazione di GPU e non solo, risulta piuttosto competitivo se lo si confronta con la rivale in prestazioni NVIDIA GeForce RTX 4070, quest'ultima venduta a 599 dollari (prezzo consigliato).

La AMD Radeon RX 7900 GRE si dimostra a tutti gli effetti come una versione depotenziata dalla versione XT, ma il calo di prestazioni non riesce comunque ad abbassare i consumi, che rimangono pressappoco identici. Un confronto più efficace sarà verso la concorrente RTX 4070, i cui parametri riescono a dare un quadro più completo sul posizionamento di mercato di questa GPU, in attesa di benchmark più precisi e dettagliati sulle prestazioni effettive.