Skyrim finalmente accoglie i dinosauri nel mondo di gioco, grazie a una mod

Nonostante siano passati 12 anni dalla sua uscita originale, The Elder Scrolls V: Skyrim continua a ricevere nuovi contenuti e aggiornamenti da parte di una community di modder sempre molto attiva, ricevendo finalmente anche i dinosauri grazie a una nuova e apprezzata mod.

Il lavoro del modder Birbwalker21 è interessante, mettendo insieme due grandi passioni diverse che potrebbero incrociarsi per molti utenti: Skyrim e dinosauri. La combinazione è potenzialmente esplosiva ed è strano che non ci siano già stati in precedenza diverse altri esperimenti su questo fronte.

In ogni caso, possiamo adesso cogliere l'occasione grazie alla mod Prehistoric Content Series disponibile su NexusMods a questo indirizzo. A dire il vero, il lavoro del modder è di per sé composto da una serie di mod che si sono succedute nel tempo, all'interno di una progettazione piuttosto complessa e composita.