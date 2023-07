X: i Tweet diventano 'post', Elon Musk mette un'insegna gigante stroboscopica sul quartier generale

Dopo l'abbandono del nome Twitter per "X", verrebbe infatti eliminato anche l'iconico riferimento all'app di messaggistica originale con la sostituzione di "tweet", diventato ormai un vero e proprio neologismo in quest'ambito, con un più anonimo "post", proseguendo nell'opera di rebranding che ha già visto scomparire il famoso uccellino azzurro.

Per quanto riguarda la prima informazione, non c'è ancora un annuncio ufficiale ma la definizione emerge da un recente aggiornamento dell'app Twitter, in seguito al quale sembra che i "retweet" vengano definiti "repost". La questione non è ancora ben definita, anche perché non risulta a tutti e non è visibile nella versione web di Twitter/X, ma rappresenterebbe un cambiamento radicale.

Le ultime notizie dal mondo di Twitter/X dimostrano ulteriori passi di una transizione ormai decisamente in atto, con tanto di modifiche importanti come il fatto che i tweet pare si chiamino ora "post" e la presenza di una gigantesca X stroboscopica sul tetto del quartier generale della compagnia.

Una gigantesca X stroboscopica a San Francisco

Tanto per non farsi mancare nulla, Elon Musk ha pensato bene di rimarcare con decisione la sua idea di cambiare il nome alla compagnia ponendo una gigantesca X sul tetto del quartier generale dell'ex-Twitter a San Francisco. L'insegna in questione è luminosa e dotata di effetti stroboscopici, cosa che ha praticamente sconvolto l'ambiente circostante.



Precisamente in linea con la personalità di Musk, l'insegna proietta luce su tutto il vicinato, con tanto di lampeggiamenti stroboscopici che non mancheranno di suscitare notevoli proteste in tutto il quartiere, considerando anche che un'installazione del genere probabilmente non rispetta alcun piano regolatore.

Si tratta degli ulteriori passi compiuti dalla nuova amministrazione sulla trasformazione della piattaforma: solo pochi giorni fa Elon Musk cominciava a parlare di un rebranding di Twitter in X, in alcune affermazioni che sembravano sostanzialmente degli scherzi, ma la questione è diventata subito decisamente reale. Già il mattino successivo il logo era cambiato in "X", con l'abbandono del celebre uccellino e la CEO a cerca di spiegare questa modifica nella nuova visione della piattaforma.