Twitter: il nuovo logo di X ora è attivo, addio all'iconico uccellino blu

Elon Musk ha dato seguito alle sue promesse e giusto pochi minuti fa ha cambiato il logo di Twitter, sostituendo l'iconico uccellino blu con quello di una X nella versione web del suo social, il primo passo di un cambiamento epocale che trasformerà del tutto il social, dal nome alle sue funzionalità.

Il caro vecchio logo di Twitter invece è rimasto invariato per le app per mobile, ma a questo punto è solo una questione di tempo prima che la modifica venga estesa anche su iOS e Android.

Allo stesso modo per il momento il dominio web del social è ancora quello di twitter.com, ma è già attivo l'indirizzo x.com che rimanda alla stessa pagina e che probabilmente nelle prossime ore sostituirà del tutto quello vecchio.

Si tratta tra l'altro di un dominio registrato dallo stesso Musk nel lontano 1999 e che ospitava il sito di un'omonima banca online. Nel 2000, X.com si è fusa con la concorrente Confinity Inc., dando vita a quello che oggi conosciamo come PayPal.

Elon Musk aveva annunciato il rebranding di Twitter in X.com durante il weekend. "Presto potremmo dover dire addio al brand Twitter e, gradualmente, anche a tutti gli uccellini", aveva scritto il magnate in un sibillino tweet, termine che tra l'altro presto non avrà più senso di esistere.